Барселона, Испания, , 05:24 — REGNUM Не менее семи демонстрантов задержали полицейские в населенном пункте Терраса в испанском автономном сообществе Каталония в ходе акции протеста против задержания рэпера Пабло Аселя. Об этом 26 февраля каталонская полиция сообщила на своей странице в Twitter.

Протестующие сооружали баррикады, поджигали мусорные контейнеры, а также бросали в полицейских камни и другие предметы. В числе задержанных есть один несовершеннолетний.

Как сообщало ИА REGNUM, акции протеса в поддержку Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны, начались в городах Испании 16 февраля. Часть демонстраций сопровождались беспорядками, в ходе которых полиция задержала десятки протестующих.

Читайте ранее в этом сюжете: В Испании задержали одного протестующего против ареста рэпера