Вашингтон, , 04:25 — REGNUM Президент США Джо Байден намерен объявить об изменении политики по отношению к Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters.

По его данным, соответствующее заявление американский президент сделал после телефонной беседы с саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

«Ясно заявил ему, что правила меняются и мы собираемся объявить о значительных изменениях сегодня и в понедельник», — заявил Байден.

Он также добавил, что Вашингтон собирается привлечь Эр-Рияд к ответственности за нарушение прав человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США был обнародован доклад американских спецслужб по обстоятельствам убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году. Американские разведслужбы утверждают, что убийство журналиста проводилось с личного одобрения наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана.

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