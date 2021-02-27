Каракас, , 03:11 — REGNUM Возвращением США к бесконечной войне является авиационный удар американских военных по объектам в Сирии. Об этом говорится в заявлении МИД Венесуэлы, опубликованном 26 февраля на странице ведомства в Twitter.

В сообщении министерства подчеркивается, что венесуэльские власти решительно осуждают действия США, оценивая случившееся как военное нападение на территорию Сирии.

Кроме того, в МИД Венесуэлы выразили солидарность с сирийским народом и руководством арабской республики. В Каракасе отметили, что Вашингтон игнорирует принципы дипломатии и международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Великобритания одобряет авиаудар США по Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания одобрила авиаудар США по Сирии