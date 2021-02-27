Вашингтон, , 02:41 — REGNUM Министерство обороны США повысило уровень угрозы для американских военнослужащих в Ираке из-за возможного ответного удара, передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

Источники утверждают, что предупреждение затрагивает американских военных, которые задействованы в военной операции на территории Ирака и Сирии. Военное руководство США предполагает, что по американским объектам могут быть нанесены удары в ответ на авианалет на Сирию.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля американские ВВС нанесли воздушный удар по объектам в Сирии на границе с Ираком. В результате нападения погибли 17 ополченцев, сражавшихся на стороне Сирийской арабской армии.