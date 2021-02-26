Москва, 27 февраля, 2021, 01:17 — ИА Регнум. В Москве решили остановить опрос на портале «Активный гражданин» об установке памятника на Лубянской площади. Мэр города Сергей Собянин написал в личном блоге, что общественное мнение разделилось примерно пополам.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Пользователям портала предложили на выбор две возможные «архитектурные доминанты» для Лубянки — монументы князю Александру Невскому и основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому. Памятник советскому государственному деятелю находился на площади с 1958 по 1991 годы.

По словам Собянина, после двух дней опроса мнение разделилось примерно пополам, а «голосование всё больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов».

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«Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас», — объявил мэр.

Собянин попросил граждан согласиться с этим решением и замети, что в городе немало и других «более актуальных тем». Тем не менее, к вопросу о памятнике на Лубянской площади планирует вернуться и принять верное решение.

Ранее о расколе в обществе, который создаёт опрос, заявил главный редактор ИА REGNUMМодест Колеров.

Как сообщало ИА REGNUM, на рубеже в 300 тыс. голосов за Невского проголосовали 55% пользователей портала, за Дзержинского — 45%.