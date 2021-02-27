Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Стоимость акций производителя автомобилей Kia Motors взлетела на 8,1%, после того как южнокорейский сайт сообщил о возможном заключении сделки между Kia и Apple на производство электрокаров. Об этом 26 февраля пишет Reuters.

Сайт Chosun Biz, ссылаясь на свои источники, рассказал, что Hyundai-Kia вскоре может стать партнером американского технологического гиганта Apple и начать совместный выпуск электромобилей.

Напомним, что меморандум межу компаниями был подписан еще в 2020 году. Тогда было решено сотрудничать в области производства электромобилей.

В начале февраля стало известно, что Hyundai-Kia договорились с Apple начать производство электромобиля. Производитель iPhone планировал инвестировать в проект $3,6 млрд. Однако позже поступила информация о срыве переговоров.

Apple продолжает вести переговоры и с другими фирмами, так что если сделка с Kia снова сорвется, мир все равно увидит электрокары под маркой Apple.