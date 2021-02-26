Москва, 26 февраля 2021, 23:42 — REGNUM В Москве мужчина совершил попытку самоподжога, однако был своевременно остановлен, сообщает 26 февраля пресс-служба Росгвардии.
Событие произошло на улице Королева в Северно-восточном административном округе Москвы. Мужчину заметили сотрудники Росгвардии, находившиеся поблизости на маршруте патрулирования.
Вместе с подоспевшими коллегами, обеспечивающими безопасность телецентра «Останкино», им удалось быстро погасить пламя, после чего пострадавшего благополучно передали экипажу скорой помощи.