Москва, , 23:42 — REGNUM В Москве мужчина совершил попытку самоподжога, однако был своевременно остановлен, сообщает 26 февраля пресс-служба Росгвардии.

Событие произошло на улице Королева в Северно-восточном административном округе Москвы. Мужчину заметили сотрудники Росгвардии, находившиеся поблизости на маршруте патрулирования.

Вместе с подоспевшими коллегами, обеспечивающими безопасность телецентра «Останкино», им удалось быстро погасить пламя, после чего пострадавшего благополучно передали экипажу скорой помощи.