Брюссель, 26 февраля, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Оттеснять, сдерживать и вести переговоры — вот как надо поступать Евросоюзу с Россией, сообщил 26 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью Der Spiegel.

Piutus Жозеп Боррель

Комментируя практику введения Евросоюзом антироссийских санкций, глава европейской дипломатии сказал, что этим всю политику не заменишь и что санкции — только инструмент.

Боррель «В случае с Россией политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после визита Борреля в Россию, во время которого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ЕС «ненадёжным партнёром», глава европейской дипломатии подвергся критике в ЕС.

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Заявление Лаврова было сделано на фоне информационной войны против России, поводом к которой стал скандал вокруг блогера Алексея Навального. По возвращении из «унизительной» (формулировка Запада) поездки в Россию Боррель разразился рядом антироссийских высказываний.