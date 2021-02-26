Киев, , 21:38 — REGNUM Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий отстранён от должности на месяц, сообщили 28 февраля в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подписал сегодня, 28 февраля, соответствующий указ. Отстраняется Тупицкий от работы с момента подписания документа.

Отметим, что нынешний указ Зеленского об отстранении Тупицкого — уже третий. Месяц назад Зеленский добился, чтобы Тупицкий не был допущен к работе. В настоящее время Тупицкий является фигурантом уголовного дела о даче заведомо ложных показаний и подкупе свидетеля.

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Дела были возбуждены вследствие конфликта КСУ с Зеленским — после того, как Конституционный суд счёл незаконным введение властями уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества.

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22 февраля Зеленский заявил по поводу Тупицкого: «Конституционный суд сейчас заблокирован из-за товарища… ну, вы знаете, какого. Но мы шаг за шагом избавимся от товарища, начнёт работать Конституционный суд».

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