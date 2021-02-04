Киев, , 11:21 — REGNUM Верховный суд Украины постановил, что не может рассматривать иск главы Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующее решение опубликовала 3 февраля пресс-служба суда.

В документе сказано, что Тупицкий заявил о неконституционности своего отстранения указом Зеленского:

«Истец фактически ставит вопрос о неконституционности указа президента Украины и, соответственно, о необходимости оценки этого акта главы государства на соответствие».

В пресс-службе подчеркнули, что административный суд не имеет полномочий оценивать конституционность того или иного документа. Подобные решения может принимать только Конституционный суд Украины.

Напомним, ранее Зеленский «отстранил» главу КСУ своим указом, несмотря на то, что он не имеет соответствующих полномочий. Здание Конституционного суда Украины было взято под охрану, которая отказалась пропускать Тупицкого на своё рабочее место.

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Позже чиновник попробовал оспорить указ Зеленского в Верховном суде.

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