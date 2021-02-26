Актау, Казахстан, , 21:08 — REGNUM Крупное нефтяное месторождение открыто в Мангистауской области Казахстана; из разведочной скважины забил мощный фонтан нефти. Об этом 26 февраля сообщает Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой региональной администрации.

По заявлению президента компании «Меридиан Петролеум» Балтабека Куандыкова, которое он сделал на встрече с главой администрации области Серикбаем Трумовым, это самое крупное месторождение, открытое в Казахстане за годы независимости. Предполагается, что расчет запасов месторождения нефти, которая характеризуется как легкая, добываемая стандартными способами, будет завершен после полного освоения скважины. Новое месторождение, как предполагается, даст новый импульс развитию региональной экономики.