Вашингтон, , 20:33 — REGNUM В ходе военных учений ВВС и ВМС США Orange Flag, которые пройдут летом 2021 года, впервые будут использованы беспилотные ведомые, созданные в рамках проекта Skyborg, сообщает 26 февраля Flightglobal.

Главной целью участия этих аппаратов в манёврах обозначена проверка работы «электронных мозгов» новых дронов.

Кроме того, будет проверена автономность беспилотных ведомых в относительно сложных условиях, а также совместимость аппаратов с различными типами боевых самолетов, управляемых лётчиками

Справка: программа Skyborg нацелена на создание дешевых «беспилотников» и программного обеспечения для управления ими с борта ведущего боевого самолета.

Перспективные ведомые дроны должны получить способность «работать» в паре с истребителями, расширяя их боевые возможности.

По планам ВВС США, первые такие аппараты с новой системой управления должны быть созданы и испытаны после 2023 года.

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