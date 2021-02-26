Ниамей, , 20:01 — REGNUM Находящийся в оппозиции действующей власти экс-премьер-министр Нигера Хама Амаду добровольно сдался полиции. Об этом 26 февраля Jeune Afrique.

Хама Амаду в начале дня 26 февраля самостоятельно явился в комиссариат. Власти страны обвиняют его в подстрекательстве к насилию и призыве своих сторонников к демонстрациям на улицах столицы страны города Ниамей.

Протесты последовали за объявлением предварительных результатов президентских выборов, по которым Мохаммед Базум одержал победу с 55,75% голосов. Махаман Усман, сторонником которого является Хама Амаду, не признал эти результаты и заявил, что, согласно подсчётам оппозиции, за него проголосовали 50,3%.

Экс-президент Махаман Усман и экс-премьер-министр Хама Амаду были смещены со своих должностей в результате военного переворота 27 января 1996 года.