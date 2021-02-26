Москва, 26 февраля, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 15 по 24 февраля выросла на восемь копеек и достигла 46,91 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Литр дизельного топлива за указанный период подорожал на три копейки — до 49,12 рубля.

По состоянию на 24 февраля средняя цена литра бензина марки Аи-92 составила 43,20 рубля, марки Аи-95 — 47,86 рубля, марки Аи-98 — 54,48 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели рост цен на бензин наблюдался в 52 центрах субъектов Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Салехарде и Симферополе — на 0,6%

В Москве бензин за неделю стал дороже на 0,1%, в Санкт-Петербурге цены в среднем не изменились.