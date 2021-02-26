Москва, , 19:13 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 16 по 24 февраля выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие две недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала февраля, по оценке ведомства, достигла 0,6%, с начала текущего года — 1,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали мясо кур — на 1,9%, куриные яйца — на 1,1%, шоколадные конфеты — на 0,6%, полукопчёные и варёно-копчёные колбасы, мороженая рыба, маргарин — на 0,5%, сосиски, сардельки, макаронные изделия, вермишель — на 0,4%, варёная колбаса, мясные консервы и чёрный чай — на 0,3%, говядина, свинина, баранина, сычужные сыры, сливочное масло, сметана, жирный творог, пшеничная мука и пшено — на 0,2%, подсолнечное масло, ржаной хлеб, рис и карамель — на 0,1%.

В то же время сахар-песок, пастеризованное молоко, соль и водка стали дешевле на 0,1%. Цены на стерилизованное молоко, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, печенье и гречневую крупу не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%. В том числе картофель стал дороже на 2,2%, морковь — на 1,3%, лук — на 1,2%, белокочанная капуста — на 0,9%, помидоры — на 0,8%, огурцы — на 0,7%, яблоки — на 0,1%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, зубная паста подорожала на 0,8%, детские подгузники и спички — на 0,6%, зубные щётки — на 0,4%, пелёнки для новорожденных, стиральные порошки, хозяйственное и туалетное мыло — на 0,3%, туалетная бумага и женские гигиенические прокладки — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли на 0,2%, дизельное топливо подорожало на 0,1%.

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