Вашингтон, , 18:56 — REGNUM США никогда не признают Крым российской территорией и будут продолжать действия по «привлечению России к ответственности за агрессию на Украине», заявил 26 февраля американский президент Джозеф Байден.

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«В эту мрачную годовщину мы повторяем простую мысль: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав России по итогам проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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