Калуга, 26 февраля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 120 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 26 февраля. Днём ранее, 24 февраля, в регионе было зарегистрировано 118 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 тыс. 590 человек, 2090 человек находятся на лечении, 27 тыс. 245 человек выздоровели, 255 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (391), в Обнинске (182), Боровском (127) и Малоярославецком (125) районах.