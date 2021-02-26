Москва, , 17:50 — REGNUM 27 февраля 2021-го года в культурном центре «ЗИЛ» (г. Москва) в рамках научно-популярного фестиваля «Ускользающий мир» пройдет тематический День белого медведя.

Белый медведь © Дмитрий Архипов

Организаторами мероприятия выступили Росзаповедцентр Минприроды России, культурный центр ЗИЛ, национальный парк «Русская Арктика» и Всемирный фонд дикой природы (WWF) при поддержке Союза фотографов дикой природы и журнала «Наука и жизнь».

Главным событием дня станет открытие фотовыставки «Из Русской Арктики с любовью», которая познакомит гостей фестиваля с самой большой и самой северной природоохранной территорией страны — национальным парком «Русская Арктика» в Архангельской области. В открытии выставки примут участие директор Росзаповедцентра Минприроды России Евгений Ступников, главный координатор проектов WWF России Михаил Стишов и ведущий научный сотрудник национального парка «Русская Арктика» Дмитрий Крюков.

Экспозицию выставки составят уникальные фотографии флоры и фауны Арктики, авторами которых выступили ведущие фотографы дикой природы и сотрудники национального парка — Николай Гернет, Андрей Паршин, Михаил Нитишинский, Артём Келарев, Юлия Петрова, Андрей Кунников, Дарья Антуфьева и другие. Кроме того, 27 февраля посетители культурного центра «ЗИЛ» смогут поближе познакомиться с хозяином Арктики — белым медведем, и узнать о нем на лекции, посвящённой изучению этого редкого вида.

В завершении Дня белого медведя состоится премьерный показ документального фильма национального парка «Русская Арктика» «Голоса Бухты Тихая». Бухта Тихая расположена на побережье острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа. В 1913-м году бухта стала местом зимовки легендарной экспедиции Георгия Седова, в 1929-го года там была открыта советская научная база, а в 1937-м году — первая арктическая обсерватория. Автор картины, тележурналист Анастасия Ломакина, провела 80 дней на восьмидесятой параллели в бухте Тихая.

«Сегодня знаменитая бухта охраняется государством как объект историко-культурного наследия и является сезонной полевой базой национального парка «Русская Арктика». Здесь открыто самое северное в мире почтовое отделение, построены экологические тропы, создана музейная экспозиция находок, собранных в Тихой за период существования национального парка», — отметил директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов.