Вашингтон, 26 февраля, 2021, 18:24 — ИА Регнум. США никогда не признают воссоединение Крыма с Россией, сообщил президент Джо Байден. Об этом 26 февраля говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

Американский президент подчеркнул, что Штаты будут и дальше поддерживать контакт с Киевом и не признают Крым по праву российской территорией.

Также сообщается, что США будут «предпринимать соответствующие действия, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию на территории Украины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в число российских регионов по итогам прошедшего в марте 2014 года всенародного референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав России.