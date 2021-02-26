Варшава, , 16:30 — REGNUM Из Фонда восстановления ЕС Варшава получит более 256 миллиардов злотых (около 55 млрд 652 млн евро). Об этом 26 февраля сообщает Polskie Radio.

Журналисты отмечают, что более половины этой суммы являются ссудами под низкие проценты. Данные средства должны быть использованы до 2026 года.

Для того, чтобы получить данные средства, Варшава обязана будет предоставить Брюсселю Национальный план восстановления после пандемии, обсуждение которого стартует 26 февраля.

В рамках мероприятий по созданию данного плана, которые, помимо указанной даты, пройдут 2, 4 и 9 марта, представители финансового управления обсудят сферы экономики, которые должны получить европейскую финансовую поддержку.