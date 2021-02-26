Москва, , 15:39 — REGNUM Советский и российский актер, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, которого ранее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, выписан из больницы. Об этом 26 февраля сообщила директор театра Тамара Михайлова.

«Юрия Мефодьевича выписали из больницы», — приводит ее слова ТАСС.

Отметим, о том, что народный артист СССР Юрий Соломин был госпитализирован с коронавирусом стало известно 16 февраля. Он известен по своим ролям в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства» (1969), «Обыкновенное чудо» (1978), «ТАСС уполномочен заявить…» (1984) и др.