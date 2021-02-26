Москва, , 14:52 — REGNUM Приближающийся к перегреву ипотечный рынок РФ провоцирует необоснованный рост цен на недвижимость и создает риск резкого ухудшения качества банковских кредитных портфелей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал информацию о том, что банк ДОМ. РФ в январе 2021 года выдал ипотечных кредитов на 127% больше, чем в январе 2020 года.

«Вероятность того, что ипотечное кредитование сохранит положительную динамику, весьма высока, — сказал Чередниченко. — Во многом это продиктовано той политикой Банка России, которую мы наблюдали в течение всего 2020 года. Результаты этой политики обернулись повышенным интересом жителей РФ к кредитным продуктам банков. Покупка недвижимости с использованием ипотеки стала одной из альтернатив размещения свободных ресурсов».

Статистика 2020 года, как пояснил Чередниченко, говорит о взрывном росте спроса населения на ипотечные продукты.

«Во многом этому росту способствовала реализованная государственная программа поддержки ипотеки — кредит под 6,5% годовых, а на Дальнем Востоке этот показатель удалось снизить до 2%. Однако вместе с ростом количества выдач росла и доля «плохих» кредитов — к 1 января 2021 года она превысила 1,8% от всего ипотечного портфеля, — сказал экономист. — Приведенные цифры говорят о том, что рынок близок к перегреву. Это, в свою очередь, провоцирует, с одной стороны, необоснованный рост цен на недвижимость, а с другой — возможность резкого ухудшения качества банковских кредитных портфелей».

Очевидным решением этой проблемы Чередниченко назвал сдерживающие меры со стороны Банка России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, финансово подпитав реальный сектор экономики РФ в 2020 году, банки могут рассчитывать на усиление его бизнес-активности, которое, в свою очередь, положительно отразится на показателях самих банков.

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