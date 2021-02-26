Москва,
26 февраля 2021, 14:35 — REGNUM Истинная цель организаторов опроса на сайте «Активный гражданин» о памятнике на Лубянской площади состоит в том, чтобы создать на ровном месте раскол общества, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в пятницу, 26 февраля.
Как сообщалось ранее, «выборы» начались 25 февраля. Пользователи портала «Активный гражданин» могут выбирать из двух вариантов: вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому или установить там монумент Александру Невскому.
«Интернет-сайт «Активный гражданин», периодически используемый московскими городскими властями для изображения общественной поддержки тех решений, которые она, власть, приняла абсолютно самостоятельно и без согласования с народом, совершенно очевидно является инструментом открытой, демонстративной и циничной манипуляции.
Этот инструмент не имеет никакого законного статуса. Его деятельность непрозрачна, не соответствует никаким нормам социологических опросов, официальных опросов избирателей, референдума. Это чистая технология, которая позволяет властям программировать и реализовывать любой нужный им результат.
Можно найти особый смысл в том, что даже несмотря на манипуляцию, разрыв между кандидатурами Александра Невского и Феликса Дзержинского в последние дни составлял 1−2%. Это говорит о том, что хлеб манипуляторов очень горек. Он очень суровый.
А публичное инициативное участие в организации этого опроса известного либерального вождя газпромовского радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который одновременно является заместителем председателя Общественной палаты г. Москвы, говорит только о крайней и беспрецедентной неподкупности Алексея Венедиктова. С чем его и поздравляю.
Никакого значения для легитимности решения по памятнику на Лубянке опрос «Активного гражданина» не имел, не имеет, не может иметь и не будет иметь. Результат этого опроса, 50 на 50, заставляет подозревать, что истинная цель его организаторов — создать на ровном месте раскол общества.
Зачем они создают раскол общества — я не знаю. Может быть, у них создалось впечатление, что общество слишком довольно, что его ничего не беспокоит, что его надо заново жестко расколоть надвое. Если они думают, что обществом можно так же манипулировать, как сайтом «Активный гражданин», то они заблуждаются. И судьба этих манипуляторов известна», — отметил Модест Колеров.