Москва, 26 февраля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Истинная цель организаторов опроса на сайте «Активный гражданин» о памятнике на Лубянской площади состоит в том, чтобы создать на ровном месте раскол общества, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в пятницу, 26 февраля.

Как сообщалось ранее, «выборы» начались 25 февраля. Пользователи портала «Активный гражданин» могут выбирать из двух вариантов: вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Дзержинскому или установить там монумент Александру Невскому.

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нтернет-сайт «Активный гражданин», периодически используемый московскими городскими властями для изображения общественной поддержки тех решений, которые она, власть, приняла абсолютно самостоятельно и без согласования с народом, совершенно очевидно является инструментом открытой, демонстративной и циничной манипуляции.

Этот инструмент не имеет никакого законного статуса. Его деятельность непрозрачна, не соответствует никаким нормам социологических опросов, официальных опросов избирателей, референдума. Это чистая технология, которая позволяет властям программировать и реализовывать любой нужный им результат.

Можно найти особый смысл в том, что даже несмотря на манипуляцию, разрыв между кандидатурами Александра Невского и Феликса Дзержинского в последние дни составлял 1−2%. Это говорит о том, что хлеб манипуляторов очень горек. Он очень суровый.

А публичное инициативное участие в организации этого опроса известного либерального вождя газпромовского радио «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который одновременно является заместителем председателя Общественной палаты г. Москвы, говорит только о крайней и беспрецедентной неподкупности Алексея Венедиктова. С чем его и поздравляю.

Никакого значения для легитимности решения по памятнику на Лубянке опрос «Активного гражданина» не имел, не имеет, не может иметь и не будет иметь. Результат этого опроса, 50 на 50, заставляет подозревать, что истинная цель его организаторов — создать на ровном месте раскол общества.