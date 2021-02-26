Москва, , 14:29 — REGNUM Одна из основных причин переноса даты введения новых правил технического осмотра автомобилей связана с неготовностью пунктов к новым требованиям МВД России, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. э. н Алексей Яшкин.

«Частично это связано с пандемией COVID-19, а частично с финансовыми сложностями при установлении средств фиксации процедуры осмотра автомобилей.

Немаловажным фактором переноса послужила неготовность граждан к прохождению осмотра по новым правилам, так как значительная часть автотранспортных средство (как для частного использования, так и для коммерческого) не соответствует установленным требованиям, и их эксплуатация невозможна без существенных финансовых вложений.

Выбытие таких средств из экономики (в первую очередь это касается коммерческого транспорта) создало бы значительные сложности для организации.

Несомненно, жизнь и здоровье участников дорожного движения является приоритетной ценностью, и усиление контроля за прохождением техосмотра необходимая мера.

Однако перенос сроков введения нового порядка техосмотра создаст намного больше плюсов, чем если бы все осталось на своих местах», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщал ИА REGNUMо, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 февраля объявил о переносе вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей на октябрь 2021 года.

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