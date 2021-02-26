Воронеж, , 14:27 — REGNUM Директор филиала казенного учреждения Воронежской области «Лесная охрана» обвиняется в получении взятки, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области 26 февраля. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

Предварительно установлено, что в сентябре 2020 года директор филиала казенного учреждения Воронежской области «Лесная охрана» получил информацию о заключении индивидуальным предпринимателем договоров на приобретение древесины на территории Павловского района Воронежской области. Предприниматель сам проводил порубку, однако по договору этим должны были заниматься сотрудники специализированной организации. Директор филиала предложил бизнесмену передать ему незаконное денежное вознаграждение за бездействие при заготовке и вывозе древесины. Более 20 тыс. рублей были переведены на банковскую карту обвиняемого.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки за незаконное бездействие»). По ходатайству следователя СК судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.