Токио, , 14:19 — REGNUM Береговой охране Японии разрешили открывать огонь по иностранным кораблям при попытке высадки на спорных островах Сенкаку в Восточно-Китайском море, сообщает агентство Kyodo.

Этот вопрос обсуждался на совместном заседании комитета по обороне и комитета по безопасности правящей Либерально-демократической партии Японии.

Ранее береговая охрана могла открывать огонь только в случаях самообороны при насильственных действиях. Таким образом, члены комитетов уточнили трактовку действующего законодательства. Они предложили считать попытку высадки на Сенкаку насильственными действиями.

Напомним, в феврале морская полиция Китая неоднократно заходила в зону острова Сенкаку. В Токио считают, что повышение активности КНР в спорных территориальных водах связано со вступлением в силу закона, позволяющего береговой охране Китая открывать огонь по иностранными кораблям для защиты суверенитета.

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