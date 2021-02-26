Сеул, , 13:37 — REGNUM В сеть выложили южнокорейские постеры будущего фантастического фильма «Годзилла против Конга». Изображения были опубликованы 26 февраля на портале Screen Rant.

Кинокомпания Warner Bros. сначала опубликовала плакат на одной из своих страниц, но впоследствии удалила его. На постере показано, как гигантские существа стоят друг напротив друга и готовятся к битве. Кроме того, на Twitter-странице Kaiju News Outlet было опубликовано рекламное изображение, на котором показан момент перед столкновением монстров.

https://twitter.com/filmaniaindo/status/1365231163456028672

https://twitter.com/KaijuNewsOutlet/status/1364964353469018112

Премьера фильма «Годзилла против Конга» запланирована на 25 марта 2021 года. Снимает его режиссёр Адам Вингард.

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