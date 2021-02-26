Анкара, , 13:28 — REGNUM Иностранных государствам не стоит беспокоиться из-за приобретённых Турцией у России зенитных ракетных систем С-400. Анкара не собирается ни на кого нападать. Об этом 26 февраля заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

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«Анкара задействует ЗРК С-400 при необходимости — с целью защиты от угроз, — подчеркнул глава оборонного ведомства. — Ну, а при отсутствии опасности наличие подобных систем на вооружении ВС Турции никому не повредит».

Также министр подчеркнул, что решение США ввести ряд ограничений в отношении Турции из-за С-400, в том числе в рамках программы самолетов пятого поколения F-35, «не соответствуют духу союзничества с Турцией».

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно контракту, подписанному Турцией и Россией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, Москва в 2020 году поставила Анкаре четыре дивизиона ЗРК С-400 «Триумф». Из-за этого шага Анкары Вашингтон принял решение об исключении Турции из проекта F-35.

В середине октября прошлого года Анкара впервые осуществила запуски ракет систем ПВО С-400, купленных у России. Отмечалось, что все три выпущенные ракеты успешно поразили назначенные цели.