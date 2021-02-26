Москва, , 13:25 — REGNUM В РПЦ считают, что в вопросе выбора между памятником Александру Невскому и памятником Феликсу Дзержинскому для установки в Москве выбор как таковой отсутствует. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член ОП РФ Владимир Легойда.

«В ситуации выбора между святым князем Александром Невским и Железным Феликсом никакого выбора, конечно, нет», — написал Легойда.

По его словам, страница истории с Феликсом Дзержинским «должна быть перевёрнута», но не забыта: «А на Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю [Александру Невскому]».

По состоянию на 13:25 голосование на платформе «Активный гражданин» по вопросу установки на Лубянке памятника Феликсу Дзержинскому либо Александру Невскому распределилось следующим образом: 54% поддерживают памятник Александру Невскому, 46% — Феликсу Дзержинскому.