Элиста, , 12:56 — REGNUM За истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 40 человек — столько же жителей Республики Калмыкия, сколько днём ранее. Об этом сообщает региональный оперштаб 26 февраля.

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Нагрузка на ковидные стационары заметно снизилась: в настоящее время в госпиталях лечение получают 603 пациента. Состояние 13 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 3 тыс. 927 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 18 тыс. 960 случаев заражения коронавирусом. Успешно прошли лечение 17 тыс. 890 пациентов.

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