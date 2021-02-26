Чебоксары, 26 февраля, 2021, 12:34 — ИА Регнум. В Чувашии может обанкротиться застройщик «Альянс-Недвижимость». Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Чувашии

Исковое заявление принято судом 25 февраля. Речь идёт о признании банкротом общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Недвижимость».

Указанная сумма требований составляет 45 678 074 рубля 22 копейки. Другие детали иска пока неизвестны, дело ещё не принято в производство.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Альянс-Недвижимость» зарегистрировано в 2010 году с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, указанный основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в числе дополнительных — строительство жилых и нежилых зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года стало известно о том, что в Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении руководства строительной компании «Альянс-Недвижимость», которую подозревают в использовании средства дольщиков не по целевому назначению. По данным прокуратуры, речь идёт о многоквартирном доме по улице Гагарина по позиции 5.

Подробнее: Уголовное дело о нецелевой трате средств дольщиков завели в Чувашии

Напомним, в мае 2019 года признано банкротом общество «СУОР», которое застраивало микрорайон Богданка в Чебоксарах. В настоящее время иск о банкротстве рассматривается в отношении строительной компании «Лидер», которая возводит дома в микрорайоне Кувшинка.