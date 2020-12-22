Чебоксары, , 16:38 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовно дело в отношении руководства строительной компании, использовавшей средства дольщиков не по целевому назначению. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

По итогам прокурорской проверки установлено, что компания «Альянс-Недвижимость» возводит многоквартирный дом переменной этажности на позиции 5 по улице Гагарина с привлечением средств дольщиков.

«Проверка выявила нарушения ст. 18 закона об участии в долевом строительстве со стороны руководства организации, выразившиеся в направлении полученных от дольщиков средств на нужды, не связанные со строительством дома», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что на основе материалов проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии направлено в суд уголовное дело по факту коммерческого подкупа при строительстве жилого дома по улице Калинина в Чебоксарах. По данным правоохранителей, было передано 80 тыс. рублей за приёмку и освидетельствование скрытых работ по армированию балки.

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