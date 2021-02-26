Чита, 26 февраля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 26 февраля посетил два пункта вакцинации от COVID-19 в Чите. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, качества предоставления услуг глава региона оценивал в Читинской центральной районной больнице и поликлиническом подразделении Клинического медицинского центра Читы №2.

75.ru Александр Осипов посещает пункт вакцинации от коронавируса

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«Мы в числе первых начали вакцинацию забайкальцев. Запись идет на неделю вперед, пациентов приглашаем в зависимости от эпидобстановки. Желание населения вакцинироваться есть, но больше половины желающих — люди от 50 лет. Никому в прививках мы не отказываем», — пояснил главный врач Читинской ЦРБ Геннадий Емельянов.

По его словам, любые инфекционные заболевания можно победить благодаря вакцинации.

Александр Осипов отметил, что во всех пунктах вакцинации в регионе следует упростить процедуру анкетирования перед вакцинацией на наличие противопоказаний. Он поручил министру здравоохранения края создать единую технологию опроса граждан для иммунизации.

Кроме того, среди замечаний, которые Александр Осипов потребовал устранить в кратчайшие сроки, — в медучреждениях должна появиться удобная навигация для пациентов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, от COVID-19 препаратом «Спутник V» вакцинированы уже более 36 тысяч.

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