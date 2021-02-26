Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 12:22 — ИА Регнум. По факту разрушения пристроя к многоэтажному дому в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Nnovgorod.sledcom.ru Сотрудники Следственного комитета на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде

26 февраля 2021 года в утреннее время в пристрое к 12-этажному зданию на Мещерском бульваре в Канавинском районе г. Н. Новгорода произошел хлопок с последующим возгоранием. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа во главе с и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области Дмитрием Канонеровым.

По предварительным данным, двухэтажный пристрой в результате инцидента разрушен. В СУ СКР отмечают, что «установлена одна пострадавшая девушка, которой оказывают помощь медики».

«В настоящее время на месте происшествия работают опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления. Спасатели продолжают проводить разборы конструкций и ликвидацию очагов возгорания. По окончании их работы следователи СК приступят к детальному осмотру места происшествия», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пристрой к многоквартирному дому в Нижнем Новгороде, в котором 26 февраля 2021 года произошёл взрыв бытового газа, был в числе прочего одним из филиалов сети суши-баров.

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