Тбилиси, , 12:18 — REGNUM Согласие Генпрокуратуры Грузии пойти на уступки в отношении арестованного лидера партии «Единое национальное движение» Ники Мелии свидетельствует о политической подоплёке этого дела. Об этом заявил в опубликованном 26 февраля интервью агентству «ИнтерпрессНьюс» председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Николоз Симонишвили.

Он прокомментировал обнародованное накануне предложение Генпрокуратуры выпустить Мелию из-под ареста, если тот передумает и согласится внести залог.

«В случае с Никой Мелией было допущено много новых прецедентов, — сказал Симонишвили. — Залог — один из способов освободить его из тюрьмы. В целом, на практике такой прием разрешен, о чём и говорят в Генпрокуратуре, такая мера не запрещена законом, хотя, как правило, таких гибких подходов прокуратура не применяет. Это больше политический процесс, чем юридический».

По мнению юриста, для освобождения Мелии нужны политические решения со стороны властей и оппозиции.

Напомним, в Грузии после того, как 23 февраля был арестован Мелия, усугубился политический кризис. Лидеры оппозиционных партий договорились с 26 февраля начать бессрочную акцию протеста.

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