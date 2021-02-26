Пенза, 26 февраля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. В Пензе задержан депутат городской думы от КПРФ Александр Рогожкин, который в спецприемнике навещал своего помощника Александра Ермакова. Представителя партии доставили в отдел полиции в четверг, 25 февраля. Об этом сообщила первый секретарь пензенского горкома партии, депутат собрания представителей Пензенского района Юлиана Котова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

По словам Котовой, депутат навещал Ермакова, арестованного на четверо суток за повторное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

Александру Рогожкину грозит штраф до 300 тыс. рублей, до 200 часов обязательных работ или до 30 суток административного ареста. Протокол задержания составлен «за организацию, призывы к несанкционированному мероприятию 23 февраля», уточнила первый секретарь.

ИА REGNUM напоминает, 19 февраля сотрудниками полиции был задержан депутат городской думы Пензы, руководитель фракции КПРФ Александр Смирнов. В этот же день провели задержание секретаря Ленинского райкома КПРФ Руслана Бахтеева и координатора «Левого фронта» в ПФО Сергея Падалкина.

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