Пенза, , 14:33 — REGNUM Александр Смирнов — депутат городской думы Пензы, руководитель фракции КПРФ утром 19 февраля был задержан сотрудниками полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на первого секретаря пензенского горкома партии, депутата собрания представителей Пензенского района Юлиану Котову.

С ее слов, «сегодня у своего дома был задержан депутат городской думы Пензы Александр Смирнов. В настоящее время на него составляют протокол по ст. 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»)». Затем Котова добавила, что сегодня же были задержаны секретарь Ленинского райкома КПРФ Руслан Бахтеев и координатор «Левого фронта» в ПФО Сергей Падалкин.

Комментариев со стороны управления МВД России по Пензенской области пока нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, утром 8 февраля сотрудники полиции задержали депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. По решению суда по ст. 20.2.5 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия» парламентарию был назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

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