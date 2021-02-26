Барнаул, , 11:58 — REGNUM Власти Алтайского края, где проживает более двух миллионов человек, обнародовали информацию о ходе массовой вакцинации от COVID-19 в регионе. По данным на 26 февраля, в этой кампании задействованы уже 49 621 пациент. Из них 34 404 жителя края получили первый компонент, 15 217 — оба.

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Всего регион получил 75 942 комплекта вакцины (компонент I и компонент II).

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. На 26 февраля среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (11 410 человек, +15 за последние сутки) и ОРВИ (24 336 человек, +114 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 43 262 (+136 за последние сутки).

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