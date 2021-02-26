Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3201277" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

52.mchs.gov.ru Поисково-спасательные работы на месте взрыва бытового газа на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 12:07 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Нижегородской области разместило видео с места взрыва газа в пристрое к многоэтажке в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 09:13 26 февраля поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси с последующим возгоранием в пристрое к 12-этажному дому на бульваре Мещерском Канавинского района Нижнего Новгорода. Площадь возгорания составила 30 кв. м, произошло частичное обрушение.

Работа оперативных служб продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, при взрыве газа в пристрое к жилой многоэтажке в Нижнем Новгороде ранения получил один человек — мужчина 1979 года рождения с легким ранением головы госпитализирован в медицинское учреждение. Под завалами может находиться не менее двух человек, эвакуированы 68 человек, в том числе шесть детей.