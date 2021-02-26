Москва, , 18:14 — REGNUM В Стране восходящего солнца заговорили о новой стратегии возвращения Курильских островов. Термин «северные территории» и перипетии вокруг них останутся в японских учебниках по дипломатии в качестве примера, как не стоит выстраивать свои отношения с Россией, пишет Алексей Мухин в статье «Выполнить можно только выполнимое», опубликованной в издании «Аргументы недели». Предлагаем полный текст публикации вашему вниманию.

«В своё время личный друг Владимира Путина и уважаемый в России политик Синдзо Абэ, будучи премьер-министром Японии, вдруг неожиданно поклялся на могиле родителей, что сделает всё для подписания мирного договора с Россией и вернёт т.н. «северные территории» своей стране. Именно в этот момент стало понятно, что японская сторона совершила фатальную ошибку, игнорируя особенности русской ментальности.

Точно такую же ошибку, в общем, совершали и совершают некоторые наши соседи с запада, обосновывая свои территориальные претензии с разных точек зрения. И дело, конечно, не в «имперском сознании», как вам расскажут наши «западные партнёры», и, уж, конечно, не в какой-то особенной «злонамеренности» России как таковой, о чём просто обожают рассуждать в НАТО и в Брюсселе. Дело в принципе, в справедливости, в исторической правде, а она здесь — на стороне России.

Теперь японские эксперты пишут в своих медиа, что поправки в российскую Конституцию, принятые и имплементированные в 2020 году, прямо запрещают передачу российских территорий кому бы то ни было. Собственно, острова и раньше никто отдавать не планировал, поправки только закрепили норму закона. На Курилах силами Минобороны РФ развёрнута дополнительная военная инфраструктура, проводятся регулярные стрельбы, учения, и вообще, жизнь российских граждан там начинает налаживаться.

Справедливости ради надо сказать, что раунды переговоров в мае — ноябре 2018 года, проведённые ещё администрацией Синдзо Абэ, действительно давали сильный импульс к заключению мирного договора между нашими странами. И, конечно, то, что администрация нового премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги «унаследовала», как пишут, это соглашение — дорожную карту, давало сторонам надежду на постепенное урегулирование этого спора.

Однако на данном этапе настроения японского общества, которые выражаются в серии статей в СМИ, такую надежду фактически хоронят, подталкивая новую администрацию к конфликтной линии поведения с российским руководством. Воинствующие эксперты предлагают новую стратегию, которая, на их взгляд, будет более эффективной.

Проблема состоит в том, что попытки жёсткого давления на Россию, чем грешат наши, к примеру, «западные партнёры», во всяком случае, за последние 15−17 лет — давали ровно противоположный эффект, и результат проявившую агрессию сторону отнюдь не радовал.

Японская сторона явно намерена привлечь к решению данной своей проблемы членов т.н. «Большой семёрки» и очевидно апеллирует к напряжённости, возникшей вокруг России в последний период, благодаря умножающимся претензиям со стороны «коллективного» Запада. Такая ситуация уже проигрывалась в ХХ веке и привела ровно к тому результату, который сейчас пытается оспорить Япония. Уроки истории надобно учить, не правда ли?

У себя в прессе эксперты Страны восходящего солнца прямо признаются, что японские власти упустили тот момент, когда от «ослабленной экономически» России можно было потребовать возвращения четырёх островов в ультимативной форме. Японская дипломатия, в свою очередь, переложила ответственность на ельцинскую ещё администрацию — в том смысле, что российская сторона достаточно долго, с 1993 года, то есть времени подписания т.н. «токийской декларации», вводила своих японских партнёров в заблуждение.

Понятно, что теперь наши японские коллеги, видимо, решили снова поискать ответственных за этот провал. И виновным вновь стараются сделать российское руководство и теперь уже Владимира Путина лично. Даже инспирированную США и ЕС ситуацию вокруг Алексея Навального пытаются представить чуть ли не как удобный момент для оказания решительного давления на российскую сторону.

По сути наши японские коллеги, журналисты и эксперты в СМИ, самостоятельно декларируют свои попытки вмешаться во внутреннюю ситуацию в России, чем ставят собственные власти в довольно странное и неудобное положение, потому что именно японским дипломатам теперь придётся разъяснять своим российским коллегам, являются ли воинственные призывы, звучащие в японском обществе, официальной позицией администрации Ёсихидэ Суги? Доводя ситуацию до абсурда, японские эксперты тут даже связали «успех своего безнадёжного дела» с прямой сменой министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина.

Обострение территориальных проблем, в принципе, происходит перманентно и является побочным эффектом внутренних неурядиц в том или ином государстве, будь то Япония или, скажем, Эстония. Последняя тоже очень любит выдвигать России территориальные претензии из-за до сих пор нератифицированного договора о границах. Не ратифицирован он, напомню, Таллином, где тоже звучат требования вернуть «аннексированные территории» (часть Псковской и Ленинградской областей). Такого рода напряжённость в ХХ веке привела к весьма плачевным результатам в преддверии Второй мировой войны, и не по вине СССР, как стало понятно позднее.

Думаю, что периодическое будирование вопроса «северных территорий» в Японии совсем не случайно и является результатом прямой провокации со стороны США, которые крайне заинтересованы в том, чтобы между Россией и Японией не было установлено даже какого-нибудь подобия благоприятных экономических и политических отношений.

Ведь именно в те моменты, которые могли бы стать поворотными в дипломатических ходах с обеих сторон, странным образом в Японии возникает сильное деструктивное настроение (в виде насильственного возвращения пресловутых островов и иных безумных идей), регулярно приводящее к срыву каких бы то ни было договорённостей.

Тем более что наши японские партнёры так и не дали никаких гарантий неразмещения на территориях, которые являются предметом рассмотрения в соответствии с Декларацией 1956 года, американских военных баз или военной инфраструктуры. Даже такое формальное, в общем, действие оказалось японской стороне не под силу: всё «перебил» Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 года, согласно которому Штаты могут размещать свои базы в любом уголке Страны восходящего солнца.

Похоже, что термин «северные территории» и перипетии вокруг них останутся в японских учебниках по дипломатии в качестве примера того, как не стоит выстраивать свои отношения с Россией, и в качестве напоминания о том, какие военные преступления совершила Квантунская армия на территории континента. А нашим японским коллегам хочется посоветовать более внимательно относиться к международному праву и пресекать попытки оказывать давление на позицию суверенной страны, даже если они, для вида, производятся под видом «японского общественного мнения».