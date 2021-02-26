Москва, , 11:18 — REGNUM Мировой рынок сжиженного природного газа будет расти опережающими темпами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 февраля заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Александра Новака о том, что рынок сжиженного природного газа (СПГ) к 2050 году в мире может вырасти более чем в два.

«Перспектива 2050 года выглядит достаточно отдаленно, однако она включает по сути один инвестиционный цикл в нефтегазовой отрасли. Скорее всего, рынок СПГ вырастет в два раза гораздо раньше 2050 года — еще до 2035 года, — сказал Салихов. — Основной риск — перепроизводство и снижение цен. В ближайшие 5−10 лет предложение СПГ резко увеличится. Возникает вопрос, будет ли достаточно спроса и по каким ценам будет происходить балансировка спроса и предложения? Для производителей риском является то, что рынок столкнется с перепроизводством и это приведет к снижению цен, что негативно скажется на финансовых показателях СПГ-проектов».

Кроме того, он обратил внимание на то, что в последние годы мировая торговля СПГ росла на 8−10%, в то время трубопроводная торговля газом между странами росла на 2−3%.

«В будущем можно также ожидать, что торговля СПГ продолжит расти опережающими темпами. СПГ обеспечивает большую гибкость для продавцов и покупателей, а также делает возможным большее транспортное плечо по сравнению с трубопроводными поставками», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в настоящее время следует ждать паузы в росте международной торговли сжиженным природным газом.

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