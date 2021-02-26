Дамаск, , 11:12 — REGNUM Авиаудары, которые военно-воздушные силы США нанесли по территории Сирии на границе с Ираком, являются проявлением «американской агрессии».

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«В ходе американской агрессии на рассвете совершены воздушные рейды у сирийско-иракской границы», — передаёт корреспондент гостелеканала Al-Ikhbariya.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля США нанесли авиационный удар в Сирии. Как уточнили в Пентагоне, целью авиаудара военно-воздушных сил США стала инфраструктура проиранских вооружённых групп в САР. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, атака была совершена после получения разведывательной информации от иракской стороны. По словам министра, американские военные были уверены в точности этих сведений.

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Отмечается, что эта операция стала ответом на серию нападений на американские объекты в Ираке. По данным источника издания The Washington Post в Белом доме, при авиаударе ВВС США в Сирии могли погибнуть несколько человек.