Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим в результате ЧП на Мещерском бульваре. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На месте работают девять машин скорой помощи и три бригады Центра медицины катастроф. Медицинская помощь оказывается на месте, один человек был направлен в травмпункт с легким ранением головы.

52.mchs.gov.ru ЧП на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде

По данным регионального МЧС, по предварительным данным, под завалами находятся два человека: женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели, они предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина — ее поиски ведутся. Всего из здания эвакуировано 68 человек, в том числе шесть детей. Работа оперативных служб продолжается. Причина произошедшего устанавливается.

Сейчас проводится эвакуация жильцов дома в пункт временного размещения, развернутый на базе школы №41.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пристрое к корпусу №2 дома №3 по Мещерскому бульвару произошел взрыв бытового газа. На месте работают представители экстренных служб.