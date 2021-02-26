Белгород, 26 февраля 2021, 11:11 — REGNUM Пост руководителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области покинул Виталий Сазонов, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе администрации региона.
Временно исполняющим обязанности руководителя комитета назначена Виктория Романова, которая ранее возглавляла региональный комитет по управлению государственным имуществом.
В связи с этим функции врио главы облкомимущества возложены на Екатерину Кульгускину — она была первым заместителем Виктории Романовой.