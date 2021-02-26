Сеул, , 11:19 — REGNUM В Южной Корее намерены активно продвигать идею о возобновлении индивидуальных туристических поездок в горы Кымгансан, расположенные на территории Северной Кореи, как только эпидемическая ситуация стабилизируется. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра объединения страны Ли Ин Ён.

Известно, что данное заявление было обнародовано 25 февраля в ходе семинара, организованного Ассоциацией по поддержке межкорейских обменов.

Министр отметил, что Кымгансанский туристический комплекс был закрыт для граждан Южной Кореи десять лет назад, однако и сейчас многие хотели бы посетить это место.

По его словам, возобновление межкорейского сотрудничества в области туризма внесёт вклад в восстановление единства корейского народа, естественным образом активизируя взаимные обмены. Кроме того, это даст возможность членам разделённых семей побывать на родине.

Ли Ин Ён отметил перспективы создания специальной туристической зоны, включающей комплекс Вонсан-Кальма в КНДР и горы Сораксан в Южной Корее. По его мнению, это может стать основой для реализации в будущем проекта совместной международной туристической зоны.