Нижний Новгород, 26 февраля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Пристрой к многоквартирному дому в Нижнем Новгороде, в котором 26 февраля 2021 года произошёл взрыв бытового газа, был в числе прочего одним из филиалов сети суши-баров. ИА REGNUM выяснило, кому может принадлежать заведение общественного питания.

О владельце

Из видео, опубликованного с места ЧП, видно, что пострадал суши-бар, а также взрывной волной зацепило и находящуюся рядом стоматологическую клинику. По данным с сайта 2gis.ru, по адресу постройки, где самые большие разрушения, расположено кафе сети «Самурай». В качестве собственника в открытых данных указан ИП Ильин А. Ю.

По данным ЕГРЮЛ, предприниматель зарегистрирован в этом статусе в июне 2010 года. Основной вид работы — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. В активе Ильина также есть ООО «Арктика», учрежденное для оптовой неспециализированной торговли в ноябре 2002 года. Уставный капитал этой компании — 10 тыс. рублей.

Напомним, утром 26 февраля на Мещерском бульваре, 3 в Нижнем Новгороде произошёл взрыв бытового газа. Известно, что пострадали автомобили, припаркованные рядом, линии электропередачи. Данных о пострадавших гражданах пока нет. На месте работает оперативная группа.