Москва, , 09:53 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации получат комплекс «Валдай», способный противодействовать малоразмерным беспилотникам, которые выполняют полёт в режиме радиомолчания.

«Это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БПЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания», — сказал в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.

По его словам, госиспытания комплекса завершены, в настоящее время подготовлены предложения по принятию изделия на снабжение Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончаров заявил, что Минобороны России приняло решение о проведении государственных испытаний малогабаритного глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата «Аврора».

Данный беспилотный подводный аппарат разработан НПО «Аврора» и предназначен для того, чтобы действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м.