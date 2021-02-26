Москва, 26 февраля 2021, 09:53 — REGNUM Вооруженные силы Российской Федерации получат комплекс «Валдай», способный противодействовать малоразмерным беспилотникам, которые выполняют полёт в режиме радиомолчания.
«Это эффективное средство для борьбы с малоразмерными БПЛА, действующими на малых скоростях и выполняющих полет в режиме радиомолчания», — сказал в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Андрей Гончаров.
По его словам, госиспытания комплекса завершены, в настоящее время подготовлены предложения по принятию изделия на снабжение Вооруженных сил РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гончаров заявил, что Минобороны России приняло решение о проведении государственных испытаний малогабаритного глубоководного многоцелевого модульного автономного необитаемого аппарата «Аврора».
Данный беспилотный подводный аппарат разработан НПО «Аврора» и предназначен для того, чтобы действовать в любой акватории Мирового океана на глубине до 1 тыс. м.