Лондон, , 07:50 — REGNUM Гольфстрим и ряд других течений в Северной Атлантике замедлились до уровня, который не наблюдался на протяжении как минимум одного тысячелетия. Об этом 25 февраля сообщила газета Financial Times со ссылкой на результаты двух исследований.

Изучением этих процессов занимались специалисты из Ирландии, Великобритании и Германии. По расчетам ученых, за последние сто лет Гольфстрим замедлился на 15%.

Исследователи считают, что из-за глобального потепления система течений может ослабнуть еще на 34−45% к концу XXI века. Такая ситуация может спровоцировать похолодание в Европе и Северной Америке.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений за погодой и климатические изменения усилились.

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