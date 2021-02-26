Барнаул, 26 февраля, 2021, 07:03 — ИА Регнум. Россия велика, и говорить о том, что везде уже прошли две волны эпидемии коронавируса, не совсем правильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя прогноз инфекциониста Евгения Тимакова, он также отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ситуация в регионах складывается по-разному. В Москве и регионах Европейской России можно действительно отчетливо выделить две волны. В Алтайском крае мы испытали лишь одну полноценную волну заболевания, достигшую пика в октябре-ноябре. Поэтому, разумеется, весьма вероятен еще один подъем заболеваемости весной, тем более что имеющийся вирус по-прежнему циркулирует в популяции, и, кроме того, в страну наверняка проник пресловутый «британский» штамм коронавируса.

Однако, по всей видимости, очередная волна окажется «смазанной» и уже не будет иметь прежних катастрофических последствий. Все дело в формировании иммунной прослойки из числа переболевших и вакцинированных, а также в постепенно укоренившейся среди населения привычки соблюдать противоэпидемические мероприятия. Очередные волны, скорее всего, будут возникать, но иметь при этом затухающий характер».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее предположение о том, что к середине весны 2021 года в России произойдёт подъем уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией, сделал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, на это может повлиять проникновение в РФ «британского» штамма коронавирусной инфекции и отсутствие иммунитета у большинства граждан.

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